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Силы ядерного сдерживания РФ провели тренировку с учебными стрельбами

Силы ядерного сдерживания РФ провели тренировку с учебными стрельбами

Силы ядерного сдерживания РФ провели тренировку с учебными стрельбами Ирэн ОрлонскаяГлава России Владимир Путин выразил удовлетворение результатами проведенных стратегических учений сил сдерживания, сообщили официальные источники в Кремле в четверг.

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