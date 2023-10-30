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Магнитогорское водохранилище пополнилось сотнями тысяч мальков рыб

Магнитогорское водохранилище пополнилось сотнями тысяч мальков рыб

ММК продолжает повышать биоразнообразие реки Урал. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания провела очередной этап зарыбления Магнитогорского водохранилища на реке Урал – в акваторию водоема выпустили около 200 тысяч мальков различных пород рыб.

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