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В туалете летевшего из Москвы самолета нашли труп мужчины

В туалете летевшего из Москвы самолета нашли труп мужчины

В летевшем из Москвы в Самару самолете нашли труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Утверждается, что 44-летний пассажир почувствовал себя плохо еще в аэропорту Внуково, однако он все равно решил лететь вместе с родственниками.

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