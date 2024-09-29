В туалете летевшего из Москвы самолета нашли труп мужчины

В летевшем из Москвы в Самару самолете нашли труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Утверждается, что 44-летний пассажир почувствовал себя плохо еще в аэропорту Внуково, однако он все равно решил лететь вместе с родственниками.