Long trade Euro FX Futures CME_DL:6E1! davidjulien369 6E1! EURO FX FUTURES — POC / VALUE-AREA READ Wednesday 26 August 2026 Entry Time: 10:45 AM NY Time Direction: Buyside Entry: 1.
Long trade
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Long trade Euro FX Futures CME_DL:6E1! davidjulien369 6E1! EURO FX FUTURES — POC / VALUE-AREA READ Wednesday 26 August 2026 Entry Time: 10:45 AM NY Time Direction: Buyside Entry: 1.