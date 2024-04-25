Сегмент, который уже имеет системных девелоперов, взращивает системных арендаторов и ждет системных инвесторов

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Динамичный рост новых проектов и при этом сохраняющийся серьезный дефицит площадей — такова картина первых месяцев 2024 года в столичном сегменте light industrial, которую рисует совместное исследование консалтинговой компании IBC Real Estate, девелоперской компании Parametr и инвестиционной компании «Альфа-капитал»Согласно данным департамента исследований и аналитики компании CMWP на конец прошлого года*, в столичном регионе объем рынка light industrial достиг 424 тысяч квадратных метров, дополнительно 209 тысяч квадратов находятся на стадии строительства с заявленным сроком ввода до конца 2024 года.

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