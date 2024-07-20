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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лестер» предложил 21 млн фунтов за Соуле. Ранее «Ювентус» отклонил 17+4 млн

«Лестер» предложил 21 млн фунтов за Соуле. Ранее «Ювентус» отклонил 17+4 млн

За 21-летнего игрока молодежной сборной Аргентины «лисы» готовы заплатить 21 млн фунтов. Ранее английский клуб предлагал за Соуле 17 млн плюс 4 млн в виде бонусов, но туринцы ответили отказом.

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