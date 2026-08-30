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Пятый канал

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Глава ЦРУ Джон Рэтклифф предложил провести встречу Трампа, Путина и Зеленского

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф предложил провести встречу Трампа, Путина и Зеленского

В ходе неанонсированного визита в Москву директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф выступил с инициативой провести трехсторонний саммит с участием лидеров США, России и Украины — Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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