Глава ЦРУ Джон Рэтклифф предложил провести встречу Трампа, Путина и Зеленского

В ходе неанонсированного визита в Москву директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф выступил с инициативой провести трехсторонний саммит с участием лидеров США, России и Украины — Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.