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Отца троих детей застрелили в Новосибирске, убийцу ищут второй месяц

Отца троих детей застрелили в Новосибирске, убийцу ищут второй месяц

Близкие погибшего также допускают, что разыскиваемый может скрываться в Казахстане В Новосибирске продолжают искать мужчину, обвиняемого в убийстве 37-летнего Остапа Козлова — отца троих детей.

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