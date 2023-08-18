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Хуркач прокомментировал обводящий твинер в матче с Циципасом

Хуркач прокомментировал обводящий твинер в матче с Циципасом

Он обыграл грека 6:3, 6:4, а по ходу матча выполнил обводящий с твинера. «Мне показалось, что в тот момент это был правильный удар.

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