Зеленский отказался извиняться после перепалки с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский после перепалки с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом отказался извиняться за свои действия в Белом доме, но допустил, что произошедшее "не пошло на пользу" обеим сторонам.
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