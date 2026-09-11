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Строительство в Узбекистане растёт быстрее, чем меняется культура производства

Строительство в Узбекистане растёт быстрее, чем меняется культура производства

При двузначном росте строительного рынка конкуренцию обычно решают количеством: больше мощностей, больше заказов, ниже цена.

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