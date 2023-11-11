В г. Северодонецк Луганской Народной Республики Российской Федерации неизвестными лицами была предпринята попытка уничтожения документов, которые свидетельствовали о наличии тесных связей между национальной полицией Украины и Федеральным бюро расследований США.
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