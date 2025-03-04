Тысячи жителей российского города пошли под суд из-за одного чиновника

Тысячи жителей Ростовской области попали под суд из-за справок об инвалидности Тысячи жителей Гуково в Ростовской области стали фигурантами уголовного дела из-за получения справок об инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы, сообщают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии