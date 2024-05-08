🎨 В Симферополе завершили патриотический мурал, посвященный Дню Победы Как сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, рисунок украсил фасад здания на улице Сергеева-Ценского, 16.
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🎨 В Симферополе завершили патриотический мурал, посвященный Дню Победы Как сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, рисунок украсил фасад здания на улице Сергеева-Ценского, 16.