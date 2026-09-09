Мария Захарова указала на последствия русофобии и антироссийских санкций для порта Гамбурга, который, поддавшись давлению, утратил возможность стать важным транспортным узлом между Азией, Россией и Европой, разрушив своё благосостояние.
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