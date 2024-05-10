Медвежий угол
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Медвежий угол

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А вот это очень интересно. Саммит НАТО в июле - что ждать

А вот это очень интересно. Саммит НАТО в июле - что ждать

Corriere della Sera: НАТО утвердит отказ от вмешательства в конфликт на Украине На июльском саммите страны НАТО могут утвердить новый подход к украинскому конфликту.

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Комментарии
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ЛВ
Лариса Воробьева
США теряют свои позиции по всему миру, поэтому они хотят выйти из конфликта и разорить Европу. Они чувствуют, что конфликт затягивается, требуются новые вложения, пусть отдувается Европа.
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9 час.
М
Мария
США война на Украине выгодна. Они будут разжигать её как можно дольше.
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8 час.
Eduard
НАТО не имеет права вмешиваться в страны к ним не входящими! Это Истина!
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5 час.

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