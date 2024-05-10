ЛВ Лариса Воробьева США теряют свои позиции по всему миру, поэтому они хотят выйти из конфликта и разорить Европу. Они чувствуют, что конфликт затягивается, требуются новые вложения, пусть отдувается Европа.

М Мария США война на Украине выгодна. Они будут разжигать её как можно дольше.