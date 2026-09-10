Стало известно, как Камила Валиева отреагировала на решение ISU

Спортсменка тяжело переживает из-за недопуска к международным соревнованиям. Камила Валиева Vladimir Baranov/Global Look PressКамила Валиева оказалась в центре нового скандала — 10 сентября Международный союз конькобежцев отклонил ее апелляцию на лишение нейтрального статуса.
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