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Стало известно, как Камила Валиева отреагировала на решение ISU

Стало известно, как Камила Валиева отреагировала на решение ISU

Спортсменка тяжело переживает из-за недопуска к международным соревнованиям. Камила Валиева Vladimir Baranov/Global Look PressКамила Валиева оказалась в центре нового скандала — 10 сентября Международный союз конькобежцев отклонил ее апелляцию на лишение нейтрального статуса.

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