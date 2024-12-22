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ТАСС: в Москве и Московской области за сутки совершили более 10 поджогов

ТАСС: в Москве и Московской области за сутки совершили более 10 поджогов

В Москве и Московской области за прошедшие сутки по заданию телефонных мошенников было совершено более 10 поджогов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Неужели еще есть такие лохи среди русских? Пора и нашим хакерам начать терроризировать хохлов заставлятт взрывать военкоматы и убивать людоловов из тцк.
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17 час.

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