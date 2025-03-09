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    Чурки понимают только силу. Кнут-кнут- и маленький пряник.Россия безвозмезд...
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    Им дешего-дорого? Нам их автомрбили тоже тогда ее нужны,их все делают!Газ из России нуж...
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    России надо отказываться от товара из Европы,это тоже им экономически больно!Газ из России нуж...

Магомед Анкалаев становится чемпионом UFC: победа на UFC 313 и судейские карточки

Магомед Анкалаев становится чемпионом UFC: победа на UFC 313 и судейские карточки

Магомед Анкалаев становится чемпионом UFC: победа на UFC 313 и судейские карточки Ирина ВальковаВечер 8 марта стал знаковым для российского смешанного бойца Магомеда Анкалаева, который одержал единогласную победу над бразильцем Алексом Перейрой в главном бою на UFC 313.

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