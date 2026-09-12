Дмитриев посоветовал главе Palantir сменить имидж

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал публичную позицию генерального директора Palantir Алекса Карпа по вопросу развития искусственного интеллекта.
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