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Президент лиги OCTAGON о запрете трансляций ММА в Казахстане: «Возникает много вопросов к министру»

Нураддин Садыков, президент лиги OCTAGON о запрете трансляций ММА в Казахстане: «Честно говоря, я поддерживаю нацеленность министра на воспитание молодежи, но не таким методом.

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