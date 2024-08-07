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В Болгарии новая серия взрывов. Казалось бы, при чем тут Украина?

В Болгарии новая серия взрывов. Казалось бы, при чем тут Украина?

Георги Цопалов.   Целая череда взрывов и пожаров обрушилась на жителей небольшого болгарского города Елин Пелин и соседних деревень.

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Комментарии
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GS
Grigorij Smoljakov
Списывают на Россию собственное разпиздяйство.
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Стоит над горою Алёша, в Болгариии русский солдат. Монумент Шипка снесли?
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23 час.
Natalija Osminina
Так и хорошо, что думают, что это русские. Пусть знают, что отвечать придется за всё, что наворили. И за извечное свое подонство и предательство. Пусть боятся хотя бы, раз растеряли благодарность.
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22 час.

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