Георги Цопалов. Целая череда взрывов и пожаров обрушилась на жителей небольшого болгарского города Елин Пелин и соседних деревень.
В Болгарии новая серия взрывов. Казалось бы, при чем тут Украина?
Комментарии
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GS
Grigorij Smoljakov
Списывают на Россию собственное разпиздяйство.
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Стоит над горою Алёша, в Болгариии русский солдат. Монумент Шипка снесли?
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23 час.
Natalija Osminina
Так и хорошо, что думают, что это русские. Пусть знают, что отвечать придется за всё, что наворили. И за извечное свое подонство и предательство. Пусть боятся хотя бы, раз растеряли благодарность.
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22 час.
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