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«Самое большое обновление в истории серии». Владельцы Xiaomi 18 Pro Max смогут создавать свои приложения для заднего экрана

«Самое большое обновление в истории серии». Владельцы Xiaomi 18 Pro Max смогут создавать свои приложения для заднего экрана

Вместо обычных виджетов пользователи смогут генерировать инструменты для дополнительного дисплея Xiaomi раскрыла новую возможность заднего экрана серии Xiaomi 18 Pro.

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