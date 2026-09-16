«Самое большое обновление в истории серии». Владельцы Xiaomi 18 Pro Max смогут создавать свои приложения для заднего экрана

Вместо обычных виджетов пользователи смогут генерировать инструменты для дополнительного дисплея Xiaomi раскрыла новую возможность заднего экрана серии Xiaomi 18 Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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