МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа покинул Москву, Киев не сможет вернуть Суджу, боец РФ рассказал, что ВСУ в курском приграничье крепили к мирным жителям взрывчатку.
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