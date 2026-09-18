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Новости Липецка

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Явка за первый день в Липецкой области составила 24,47% избирателей

Явка за первый день в Липецкой области составила 24,47% избирателей

За первый день голосования в Липецкой области проголосовали 24,47% избирателей, большинство из них пришли на участки после работы или целыми семьями по дороге домой.

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