Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Евросоюз только что подписал сам себе приговор. Теперь распад ЕС стал неизбежным...

Евросоюз только что подписал сам себе приговор. Теперь распад ЕС стал неизбежным...

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Ну вместо вето будут просто выходить из ЕС.
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21 час.
Алекс Сэм
Трындец ЕС
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18 час.

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