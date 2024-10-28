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Турникеты российской марки БСК

Турникеты российской марки БСК

Страсти по турникетам В 2022-м году громко прозвучало недоумение, что вторая армия мира не имеет своих (отечественных) эффективных кровоостанавливающих инструментов, кроме жгута Эсмарха (который морально устарел и используется скорее «на безрыбье», чем как эффективный надёжный современный инструмент).

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