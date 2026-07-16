@ Алексей Мальгавко/РИА Новости Tекст: Геворг Мирзаян, Валерия Вербинина Европа обнаружила, как заявляется, следы масштабной подрывной работы «российских хакеров» и ввела в связи с этим очередные антироссийские санкции.
Для чего Европе миф о «российских хакерах»
Комментарии
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Николай Денисов
Ну раз нас в ЛЮБОМ случае будут обвинять в кибератаках, может российским спецам и заняться такими атаками? Думаю нам от этого хуже не будет, а вот нашим врагам поплохеет!
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4 н.
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