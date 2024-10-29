«Спортивные выходные» осенью и зимой. На каких закрытых площадках для москвичей проводятся бесплатные тренировки?

фото: mos.ru Новый сезон столичного проекта «Спортивные выходные» ознаменован пополнением локаций. К площадкам городской программы присоединились Центральный детский магазин, культурный центр «Строгино», торгово-развлекательные центры «Европейский», «Ривьера» и «Щелковский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии