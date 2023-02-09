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Джейлен Брансон эмоционально отреагировал на новость об обмене Джоша Харта в «Никс»

Джейлен Брансон эмоционально отреагировал на новость об обмене Джоша Харта в «Никс»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не скрывал эмоций, когда узнал о переходе в команду свингмена Джоша Харта в результате обмена.

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