Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином ибн Хайсамом Аль Саидом назвал главу ВТБ Андрея Костина эффективным менеджером и в шутку попросил не нахваливать его, отметив, что он может «тоже захотеть быть султаном».