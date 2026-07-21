Людмила Бабушкина: Новый указ президента усилит поддержку учителей в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что подписанный президентом Владимиром Путиным указ, закрепляющий особый статус педагога, станет дополнительной основой для развития региональных мер поддержки учителей.
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