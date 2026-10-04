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Царьград

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Сибига призвал запад увеличить вложения в систему ПВО Украины

Сибига призвал запад увеличить вложения в систему ПВО Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал западных партнёров усилить систему ПВО на фоне ударов ВС России по мостам в Киеве.

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