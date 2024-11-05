Политика как он...
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Политика как она есть

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Кабмин поддержал проект об усилении наказания за пропаганду нацизма

Кабмин поддержал проект об усилении наказания за пропаганду нацизма

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона Минюста России о введении нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций — обязательных работ.

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