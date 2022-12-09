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Финал Гран-при среди юниоров. Бруссард, Мемола, Накамура, Ямпольски, Йошиока и Катайсэ покажут произвольные программы

10 декабря в финале Гран-при в Турине юниоры выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует Лукас Бруссард из США.

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