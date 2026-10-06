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Шоумен Зверев признался, что ему не хватило сил посетить прощание с Соседовым

Шоумен Зверев признался, что ему не хватило сил посетить прощание с Соседовым

Стилист и шоумен Сергей Зверев признался шоу «Звезды сошлись», что не смог найти ментальных сил на прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

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