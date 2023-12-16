Рабочие избили жителя посёлка Дунай, угрожая ему связями по всей Ленобласти

Мужчина оказался в больнице, а нападавших доставили в участок для дальнейших разбирательств. Житель посёлка Дунай в Морозовском городском поселении Всеволожского района не может найти управу на своих «влиятельных рабочих».
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