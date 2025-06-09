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Прогноз, год 2025-й: что же пошло не так?

Прогноз, год 2025-й: что же пошло не так?

Вопреки всеобщему мнению о решающем влиянии ключевой ставки, наша модель показывает, что резкое замедление экономической динамики в текущем году во многом было предопределено снижением цен на нефть, а также решениями об увеличении налогов на прибыль и доходы физических лицИллюстрация: Игорь Шапошников читайте на monocle.

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