Прогноз, год 2025-й: что же пошло не так?

Вопреки всеобщему мнению о решающем влиянии ключевой ставки, наша модель показывает, что резкое замедление экономической динамики в текущем году во многом было предопределено снижением цен на нефть, а также решениями об увеличении налогов на прибыль и доходы физических лицИллюстрация: Игорь Шапошников читайте на monocle.