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Турецкая ставка на Украину

Турецкая ставка на Украину

Начало целому сериалу неоднозначных решений, действий и заявлений турецкого руководства положило неожиданное решение Анкары о прекращении транзита российских военных и гражданских самолетов через воздушное пространство Турции в направлении Сирии.

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