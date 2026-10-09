На трассе «Кола» в Карелии дикие кабаны стали виновниками ДТП

Авария произошла 7 октября около восьми часов утра на 440-м километре трассы. Как пояснили в Госкомитете, водитель грузовика был вынужден резко нажать на тормоза, заметив на дороге перебегающих животных.
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