Возлюбленная Павла Дурова опубликовала фото в прозрачном платье

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Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в прозрачном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).