«С гордостью делится тем, как пнула в живот хрупкую девушку»: Надежда Сысоева рассказала о последствиях драки с Федункив

Из-за удара от Марины юмористка якобы потеряла возможность иметь детей Надежда Сысоева вспомнила старую историю с Мариной Федункив, которая произошла во время гастролей Comedy Woman во Владивостоке.
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