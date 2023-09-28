Нейросеть поможет открыть новые материалы для процессоров

Новый подход к моделированию двумерных материалов разработал коллектив ученых из Высшей школы экономики, Национального университета Сингапура, Университета Иннополис и лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов.
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