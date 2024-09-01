«До моего совершеннолетия мать получала на меня алименты, а потом заявила, что отец мне не отец», – говорит Яна— С матерью я прекратила всякие отношения уже давно, – рассказывает двадцативосьмилетняя Яна.
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