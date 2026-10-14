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Несекретные материалы

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Какова роль северокорейских военных в ракетных ударах по Киеву

Какова роль северокорейских военных в ракетных ударах по Киеву

Усиление ракетных ударов по Киеву совпало по времени с сообщениями о возможном участии северокорейских ракетных подразделений в боевых действиях против Украины.

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