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Понтонно-переправочные подразделения инженерного соединения ЮВО проведут информационно-пропагандистские акции в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей

Понтонно-переправочные подразделения инженерного соединения ЮВО проведут информационно-пропагандистские акции в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей

В городах Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в городах Пятиморск и Волжский Волгоградской области военные инженеры представят выставки современного вооружения и военной техники.

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