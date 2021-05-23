Понтонно-переправочные подразделения инженерного соединения ЮВО проведут информационно-пропагандистские акции в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей

В городах Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в городах Пятиморск и Волжский Волгоградской области военные инженеры представят выставки современного вооружения и военной техники.
В городах Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в городах Пятиморск и Волжский Волгоградской области военные инженеры представят выставки современного вооружения и военной техники.
Свежие комментарии