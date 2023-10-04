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Милые девушки из сказок от московского художника Николая Курганова

Милые девушки из сказок от московского художника Николая Курганова

Российский художник-фрилансер Николай Курганов рисует девушек. Нет, его не вдохновляют образы секс-бомб и женщин-вамп — героини его работ — обычные жительницы современных и будущих мегаполисов и сказочные персонажи.

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