Рэпер Рич споет хиты и песни с нового альбома в Москве и Петербурге

Скриншот видео Уникальные концерты ознаменуют собой приход весны в Москву и Санкт-Петербург. Знаменитый рэпер Рич, чьи песни об освобождении Донбасса знают наизусть бойцы СВО, споет о том, что пережила наша страна и ее жители за прошедший год.