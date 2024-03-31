Трамп опубликовал видео, где на автомобиле его сторонников изображён связанный БайденНа своей платформе Truth Social Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, поделился 20-секундным роликом, где видно, как по дороге один за другим едут несколько пикапов.
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