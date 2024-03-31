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Новый Нижегородский

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Трамп опубликовал видео, где на автомобиле его сторонников...

Трамп опубликовал видео, где на автомобиле его сторонников...

Трамп опубликовал видео, где на автомобиле его сторонников изображён связанный БайденНа своей платформе Truth Social Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, поделился 20-секундным роликом, где видно, как по дороге один за другим едут несколько пикапов.

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