Российский ТГ-канал сообщает, что находившийся у Крыма американский БПЛА RQ-4 Global Hawk якобы «попал в турбулентность» Российский ТГ-канал сообщает, что находившийся у Крыма американский БПЛА RQ-4 Global Hawk якобы «попал в турбулентность»Интересная информация появилась на российских ресурсах, касающаяся полетов американских разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk.
Комментарии
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РМ
Раис Магсумов
Сбивать все, что там летает. Ссыкуны наше правительство.
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13 час.
Владимир Аверков
телеге верить-себя не уважать....где данные объективного контроля?
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13 час.
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