Российский ТГ-канал сообщает, что находившийся у Крыма американский БПЛА RQ-4 Global Hawk якобы «попал в турбулентность» Российский ТГ-канал сообщает, что находившийся у Крыма американский БПЛА RQ-4 Global Hawk якобы «попал в турбулентность»Интересная информация появилась на российских ресурсах, касающаяся полетов американских разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk.