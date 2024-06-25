Российский ТГ-канал сообщает, что находившийся у Крыма американский БПЛА RQ-4

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Военные новости ★ спецоперация

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Комментарии
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РМ
Раис Магсумов
Сбивать все, что там летает. Ссыкуны наше правительство.
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13 час.
Владимир Аверков
телеге верить-себя не уважать....где данные объективного контроля?
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13 час.

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